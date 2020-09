Scuola: Azzolina, mossi con responsabilità nell'interesse cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sospensione delle attività didattiche in presenza ha rappresentato, "per tutto il governo, una scelta dolorosa e difficile. Si è trattato, però, di un atto necessario, indispensabile per fronteggiare il diffondersi della pandemia. Ci siamo mossi con responsabilità, nell’esclusivo interesse delle cittadine e dei cittadini". Così il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, nel corso dell'audizione davanti alla commissione Istruzione del Senato sull'avvio dell'anno scolastico. Con lo stesso senso di responsabilità "oggi siamo chiamati ad affrontare il rientro a scuola", ha aggiunto. (Rin)