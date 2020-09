Clima: Coldiretti, perso un terzo frutta made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per effetto del clima anomalo quest’anno è andato perso un frutto estivo su tre con un calo della produzione di pesche e nettarine del 28 per cento e del 58 per cento delle albicocche ma ridimensionato è stato anche il raccolto di ciliegie. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti presentata in occasione del Macfrut di Rimini con l’iniziativa on line dall'Associazione nazionale delle Bonifiche (Anbi) alla quale ha partecipato il presidente nazionale Ettore Prandini. Il clima - sottolinea la Coldiretti in una nota - sta condizionando anche la produzione di frutta autunnale con il raccolto di mele in calo dell’1 per cento mentre per le pere si registra un preoccupante manifestarsi di patologie particolarmente aggressive. Si registra in Italia una evidente tendenza alla tropicalizzazione che - evidenzia Coldiretti - si manifesta con una più elevata frequenza di eventi violenti, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi. Il ripetersi di eventi estremi sono costati all’agricoltura italiana oltre 14 miliardi di euro in un decennio tra perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne. L’agricoltura - spiega la Coldiretti - è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici ma è anche il settore più impegnato per contrastarli. (segue) (Com)