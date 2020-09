Clima: Coldiretti, perso un terzo frutta made in Italy (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una rete di bacini di accumulo abbinata all'utilizzo delle nuove tecnologie, dai sensori ai robot che permettono di risparmiare fino al 95 per cento di acqua per l’irrigazione e nell’allevamento ci porteranno sicuramente ad essere ancora più competitivi. La disponibilità di acqua è ciò che ci permette di avere un cibo di alta qualità e ci consente di primeggiare livello mondiale ed è l'unica strada che noi possiamo percorrere per dare certezze e redditività economica alle nostre aziende e affrontare le nuove sfide dei cambiamenti climatici. I temi della disponibilità idrica e dell’irrigazione hanno le carte in regola per entrare - ha concluso il presidente della Coldiretti - nel progetto di investimenti strategici che il nostro Paese deve presentare all’Unione Europea per spendere i fondi messi a disposizione da Bruxelles con il Recovery fund. Un intervento, peraltro, perfettamente in linea con gli obiettivi del Green deal promosso dalla Ue per salvare il clima. (Com)