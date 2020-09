Credito: Ruocco, bene prestiti garantiti ma guardia alta contro comportamenti scorretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante si registrino miglioramenti, occorre tenere la guardia alta per impedire comportamenti scorretti tra le diverse banche operanti in Italia. Durante l’audizione i rappresentanti della banca hanno illustrato le informazioni e i dati – secondo lo standard di relazione approvato dalla Commissione d'inchiesta e la cui compilazione è stata richiesta ai diversi intermediari convocati – sull’attuazione delle misure varate dal Governo in materia di liquidità". Lo ha detto Carla Ruocco, presidente della commissione d'Inchiesta sul sistema bancario e finanziario, durante l’audizione in commissione con i rappresentanti di Mps, Fabrizio Leandri, responsabile Direzione Chief Lending Officer; Maurizio Bai, responsabile Direzione Rete e Fiorella Ferri, responsabile Direzione Chief Safety Officer di Banca Monte Paschi di Siena, in merito all’applicazione delle misure per la liquidità. (segue) (Com)