Credito: Ruocco, bene prestiti garantiti ma guardia alta contro comportamenti scorretti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell’audizione, particolare attenzione è stata, tra l’altro, dedicata all’analisi dei prestiti finalizzati al consolidamento del debito in essere con contestuale erogazione di finanza aggiuntiva e ai tassi di interesse applicati; ai tassi di interesse medi applicati ai finanziamenti erogati con e senza intervento del fondo di garanzia pubblica; alla condotta tenuta dall’intermediario verso i sistemi di risoluzione delle controversie istituiti presso gli Organi di vigilanza (l'Acf e l'Abf). "Fermo restando il trend positivo registrato da parte di Banca Monte Paschi di Siena nell’attuazione delle misure varate dal governo a sostegno della liquidità, continueremo a monitorare, con grande attenzione, il dossier Banca Mps auspicando che, anche in Italia, si possa realizzare un’operazione di rafforzamento del sistema bancario nazionale seguendo proprio l’esempio - sotto la regia del Governo Sanchez - della recente operazione di M&A tra le banche iberiche Bankia e CaixaBank - sottolinea Ruocco -. Nel corso delle audizioni emerge sempre più chiaramente la necessità di creare una bad bank nazionale in quanto la mole di moratorie e nuovi finanziamenti, pari complessivamente a circa 400 miliardi, con molta probabilità, si trasformerà in nuovi Npl, stimabili in circa 130 miliardi. È necessario avere in materia una visione strategica e porre i giusti argini allo tsunami che potrebbe arrivare”. (Com)