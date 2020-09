© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, si è detto "profondamente preoccupato per l'arresto di Maria Kolesnikova", l'attivista politica dell'opposizione bielorussa. "Chiediamo piena chiarezza sul suo caso e il rilascio immediato di tutti i prigionieri politici in Bielorussia. Siamo al fianco del popolo bielorusso nella sua lotta per la democrazia", ha aggiunto Sassoli via Twitter. (Beb)