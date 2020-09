Trasporti: Pistelli (Eni), lavoriamo su prodotti dedicati a decarbonizzazione del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’introduzione sul mercato di prodotti dedicati alla decarbonizzazione dei trasporti è una partita in cui Eni è già molto attiva, e un pilastro su cui lavorerà nel quadro del Recovery fund. Così Lapo Pistelli, direttore Public affairs di Eni, durante la sua audizione odierna sul Recovery fund in commissione Bilancio alla Camera. “Un tema importante riguarda la componente pesante dei trasporti, la cui elettrificazione al momento è estremamente difficile dal punto di vista tecnologico: siamo però un centro di eccellenza per il trasporto sostenibile Gnl, e siamo in grado di ridurre l’impronta ambientale dei carburanti in questa fase di transizione”, ha aggiunto. (Rin)