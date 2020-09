Energia: Pistelli (Eni), cattura Co2 funzionale ad elettricità decarbonizzata e idrogeno blu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro progetto a Ravenna per la cattura, l’utilizzo e lo stoccaggio di Co2, che rappresentano elementi essenziali per la decarbonizzazione globale e non solo italiana, può contribuire alla produzione di energia elettrica decarbonizzata e idrogeno blu, che andrebbero a loro volta ad alimentare settori il cui profilo carbonico è molto difficile da abbattere. Così Lapo Pistelli, direttore Public affairs di Eni, durante la sua audizione odierna sul Recovery fund in commissione Bilancio alla Camera. "L'Europa punta molto sull'idrogeno e in Italia attualmente Eni è il primo produttore e consumatore, ma ora si tratta di dare una nuova finalità a questa risorsa: ci sono varie opzioni in corso di valutazione, e ne discuteremo con il governo", ha detto. (Rin)