Nord Macedonia: autorità celebrano il 29mo anniversario dell'indipendenza

- Le autorità macedoni hanno presenziato oggi alle celebrazioni tenute a Skopje in occasione del 29mo anniversario dell'indipendenza del paese dalla Federazione jugoslava. Secondo quanto riporta la stampa locale, le celebrazioni cadono nella stessa giornata in cui si è svolto il referendum nel 1991 che sanciva l'indipendenza del paese per volontà popolare. Il premier Zoran Zaev ha dichiarato che la Macedonia del Nord è oggi "libera e aperta al mondo" e che l'indipendenza è un ideale che affonda le radici in una "storia centenaria". "Il giorno dell'indipendenza, l'8 settembre 1991, sarà ricordato come il giorno in cui ci siamo riuniti insieme per completare il nostro Stato", ha detto Zaev aggiungendo che oggi il paese è "il 30mo ad aderire all'Alleanza atlantica" e si trova in un cammino verso l'integrazione europea. (segue) (Seb)