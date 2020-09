Nord Macedonia: autorità celebrano il 29mo anniversario dell'indipendenza (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a queste coalizioni e forze politiche entrano in parlamento Levica, partito di sinistra che ottiene il 4,17 per cento e 2 seggi, e Dpa, altra forza della componente albanese, con l'1,51 per cento dei voti e 1 seggio in parlamento. Tutti gli altri partiti non hanno raggiunto neppure l'uno per cento delle preferenze. Le elezioni parlamentari in Macedonia del Nord si sono concluse il 15 luglio alle 21 dopo 3 giorni di voto, così dilazionato per evitare assembramenti e rispettare le misure sanitarie contro la diffusione del Covid-19. La prima giornata ha visto votare le persone positive al coronavirus presso le proprie abitazioni o strutture ospedaliere. La seconda giornata ha chiamato alle urne le categorie a rischio dal punto di vista sanitario e i detenuti dei penitenziari. La terza giornata ha visto alle urne la restante parte della popolazione con un'affluenza del 50,86 per cento. (segue) (Seb)