Milano: al via progetto "L'Isola artigiana" per ritrovare fascino del quartiere tra antichi artigiani e innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato inaugurato oggi "L'Isola artigiana", il progetto realizzato dal Duc Isola, sostenuto dal Comune di Milano, in collaborazione con il Politecnico, con Confartigianato e Confcommercio Milano per promuovere la riscoperta del quartiere tra tradizione artigiana e innovazione architettonica. A presentare i contenuti dell'iniziativa i rappresentanti dell'Amministrazione comunale con Pier Vito Antoniazzi, coordinatore del DUC Isola, Marco Barbieri, Segretario Generale di Confcommercio Milano e Arianna Petra Fontana, Presidente Confartigianato Milano. "Il progetto - si legge nella nota di Palazzo Marino - si articola in diverse azioni, a cominciare dalla diffusione capillare di una mappa cartacea e digitale a disposizione di turisti e cittadini che vogliono scoprire i negozi e i laboratori di uno dei più antichi quartieri cittadini. Tante realtà commerciali che, da oggi, saranno facilmente riconoscibili grazie a una bandiera segnaletica in materiale ecologico e duraturo appositamente studiata e realizzata dal Politecnico di Milano. Un percorso che oltre a realizzarsi fisicamente, essendo visibile nel quartiere, potrà avvenire grazie al web". Sul sito www.distrettoisola.it e sull'app "Milano Distretto Isola" sarà infatti possibile conoscere tutte le realtà presenti nel quartiere, raccontate attraverso schede e foto ad hoc. Spazio anche alla cultura e all'arricchimento personale: grazie al progetto ha preso, infatti, il via anche la riqualificazione delle "Isole Lilla" gli spazi dedicati al bookcrossing all'aperto, costituendo una presenza fissa nel quartiere, "un'isola dei libri". (com)