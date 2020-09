Sudafrica: Pil in calo del 51 per cento nel secondo trimestre 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rapporto, Ocse osserva che se misure di contenimento rigorose hanno ridotto la produzione in settori chiave e portato ad un crollo della domanda, il governo di Pretoria ha al contempo messo in atto un vasto programma di sostegno per i lavoratori a basso reddito e i beneficiari delle sovvenzioni sociali nonché per le piccole e medie imprese (Pmi), più colpite dalla crisi. L'organismo invita le autorità a continuare gli sforzi per ampliare il sostegno ai lavoratori informali, e ad affrontare le pressanti questioni strutturali, compresa la ristrutturazione delle imprese statali, al fine di aumentare il potenziale economico e migliorare il margine di bilancio per continuare a sostenere l'economia. Il governo di Pretoria è infine invitato a prolungare fino a metà del 2021 le misure settoriali contenute nel piano di salvataggio: fra queste, il fondo di aiuti al turismo dovrebbe essere ampliato e la politica monetaria allentata. (Res)