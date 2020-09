Medio Oriente: Onu lancia servizio medico speciale per pazienti da Striscia di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite hanno inaugurato un nuovo servizio temporaneo per fornire a pazienti provenienti dalla Striscia di Gaza cure mediche in Israele, a Gerusalemme Est e in Cisgiordania. Lo ha dichiarato il coordinatore speciale Onu per il processo di pace in Medio Oriente, Nickolay Mladenov, secondo quanto riferisce il quotidiano israeliano “Haaretz”. E’ la prima volta che le Nazioni Unite sono coinvolte nella questione, riferisce il quotidiano, dopo che l’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha smesso lo scorso maggio di cooperare con Israele a causa del piano di annessione della Cisgiordania. La cessata collaborazione ha impedito a molti abitanti dell’enclave di organizzare trattamenti medici urgenti. Secondo Mladenov il nuovo servizio sarà gestito dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che fungerà da contatto fra le autorità israeliane e il comitato affari civili dell’Anp, responsabile di inviare a Israele le richieste dei pazienti. L’organizzazione non governativa statunitense Physicians for human rights (Phr) ha dichiarato di aver elaborato tra maggio e agosto 263 richieste di trattamento da parte di abitanti di Gaza, cinque volte più del solito. Secondo Phr Israele in mesi recenti ha ristretto i criteri per l’accesso o il transito nel paese da parte dei pazienti, approvando solo metà delle richieste inoltrate. Il direttore esecutivo di Phr, Ran Goldstein, si è detto scettico riguardo alla possibilità che l’Onu e l’Oms possano risolvere la crisi. Anche varie associazioni straniere di medici e professionisti hanno fatto appello al ministro della Difesa di Israele, Benny Gantz, e all’Associazione pediatrica israeliana, affinché si agevoli il trattamento medico di pazienti provenienti da Gaza, specialmente bambini. (Res)