Tunisia: ministro dell’Interno, non c’è posto per il terrorismo nel nostro Paese

- Nel territorio della Tunisia “non c’è posto per il terrorismo” e l’attentato di Akouda di domenica 6 settembre “non potrà avere la meglio sulla nostra volontà” di sconfiggere questo male. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Taoufik Charfeddine, insediatosi la scorsa settimana, a margine dei funerali di Sami Mrabet, l’agente ucciso nell’attacco con coltello rivendicato dallo Stato islamico. “Le istituzioni militari e di sicurezza sono pronte a difendere la patria, come l'eroe Sami Mrabet”, ha detto Charfeddine. “E’ un dovere del ministero dell’Interno” garantire il rispetto dei diritti sociali e finanziari della “famiglia del martire”, ma anche di fornire al personale di sicurezza le migliori condizioni di lavoro possibili per svolgere la loro missione. Il segretario generale dell’Unione delle forze di sicurezza interna di Monastir, Mourad Ben Salah, ha ricordato l’alto tributo di sangue pagato dai numerosi soldati e agenti caduti negli ultimi anni: "I membri delle forze di sicurezza interna attribuiscono la responsabilità della situazione a tutti i funzionari eletti che si sono seduti in parlamento". Secondo il funzionario sindacale, il disegno di legge sulla protezione del personale di sicurezza proposto dal 2011 è rimasto finora nei cassetti del parlamento perché, a sui dire, non c'è una volontà politica sincera per adottare il testo: un atteggiamento che secondo Ben Salah ha incoraggiato azioni criminali e le azioni dei terroristi contro agenti e soldati. (Tut)