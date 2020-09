Colleferro: Crippa (M5s), politica si interroghi su suo linguaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assassinio brutale di Willy Monteiro deve far sì che anche la politica si interroghi sul linguaggio e i messaggi che vengono inviati ai cittadini". E' quanto afferma in una nota il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Davide Crippa, che aggiunge: "Le frasi riportate da alcuni quotidiani, secondo cui i familiari degli aggressori avrebbero detto "'In fin dei conti cos'hanno fatto? Niente. Hanno solo ucciso un extracomunitario', sono agghiaccianti, devono far riflettere tutti, e ci fanno comprendere come, in alcuni contesti, sia andato perso il rispetto del prossimo e il senso di comunità". (segue) (com)