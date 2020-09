Cultura: Accademia Santa Cecilia, rimandato a 30 novembre recital Pollini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il concerto di Maurizio Pollini, inizialmente previsto per il 6 aprile e poi rinviato al 25 settembre è stato rimandato a lunedì 30 novembre alle ore 20.30 nella Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Il programma del concerto rimane invariato. "È possibile chiedere il rimborso in denaro per il biglietto a partire dal 10 settembre 2020 - si legge in una nota - fino al 10 ottobre 2020 nelle seguenti modalità: per i biglietti acquistati in Auditorium o a Via Vittoria al botteghino del Parco della Musica; per i biglietti acquistati online contattando TicketOne; per biglietti acquistati nei punti vendita direttamente nel luogo dell'acquisto. I possessori di biglietto sono invitati a consultare il sito www.santacecilia.it dopo il 10 ottobre per conoscere le modalità di accesso in sala e di riassegnazione dei posti in base alle disposizioni Anti Covid-19. Gli abbonati alla Stagione da Camera verranno contattati per il ritiro dei nuovi biglietti". (Com)