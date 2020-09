Tennis: Raggi, Roma è Capitale dello sport, fare Internazionali è segno di speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo in occasione della presentazione degli Internazionali di tennis Bnl d'Italia 2020 allo stadio Olimpico, ha sottolineato: "Noi in questi tornei e negli eventi sportivi ci crediamo moltissimo, Roma si conferma Capitale dello Sport. Roma ha dato una grande prova nella fase più acuta della pandemia, ha rispettato le regole del lockdown in maniera esemplare, i romani hanno consentito che la città tenesse lontano il contagio, insieme a tutti coloro che hanno lavorato durante la serrata, operatori sanitari, forze dell'ordine e tanti altri. Pensiamo alle conseguenze economiche" dello svolgimento del torneo a porte chiuse "ma fare gli Internazionali è un segnale di speranza e di rilancio. Roma - ha proseguito Raggi - ha dato un segnale facendo ripartire il Teatro dell'Opera al Circo Massimo, rispettando le regole anti contagio. Roma ha risposto con creatività, i problemi devono far aguzzare l'ingegno e non devono buttarci giù. Ci saranno comunque tantissimi campioni che verranno a Roma".(Rer)