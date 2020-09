Ue: Lombardi (M5s Lazio), avviare audizioni per coinvolgere commissioni su Recovery plan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre urgentemente un confronto nelle Commissioni regionali competenti, in merito alle proposte avanzate dalla Regione Lazio al governo per la predisposizione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr), che sarà presentato alla Commissione Europea il prossimo 15 ottobre, tenuto anche conto che eventuali progetti esclusi saranno oggetto di rivalutazione con i Fondi strutturali e di sviluppo e coesione della nuova programmazione comunitaria 2021-2027". Lo dichiara in una nota Roberta Lombardi, capogruppo M5s alla Regione Lazio. "Per questo motivo ho chiesto ai presidenti della commissione Affari europei e al presidente della commissione Sviluppo economico di avviare un ciclo di audizioni nel corso delle quali la Giunta riferisca sullo stato dei lavori in corso tra Governo e Regione e le categorie produttive espongano le loro proposte per la predisposizione del 'Piano regionale di rilancio e resilienza per la sostenibilità ambientale, la digitalizzazione e la modernizzazione della pubblica amministrazione e per il contenimento del contagio da covid-19 e il sostegno economico dei settori colpiti', così come previsto dal mio Ordine del giorno, approvato lo scorso 27 luglio dal Consiglio Regionale". (segue) (Com)