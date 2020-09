Ue: Lombardi (M5s Lazio), avviare audizioni per coinvolgere commissioni su Recovery plan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad oggi, le Commissioni consiliari non sono state ancora informate sui progetti presentati – ribadisce la capogruppo M5s - come non sono state coinvolte nella individuazione delle priorità di investimento regionali da inserire nel suddetto Piano, considerando che alcuni comparti, come quello aerospaziale, dell' high tech medical e della transizione verde e digitale, parte costitutiva ed essenziale del nostro tessuto produttivo, potrebbero ricavarne dei grandi benefici. Come anche le PMI laziali, in particolare dell'agroalimentare, che vanno sostenute nella digitalizzazione, nell' export , nella presenza in fiere nazionali ed internazionali anche virtuali e nella costruzione di catene distributive estere". "Tenuto conto che, con lo straordinario piano Next generation Eu e la nuova programmazione europea 2021/27, saranno assegnati al Lazio all'incirca 1,5 miliardi di euro fondamentali per risollevare la Regione dalla crisi generata dall'emergenza coronavirus e soprattutto per conseguire gli obiettivi di una sua totale conversione ecologica e digitale della nostra economia e pubblica amministrazione, è opportuno che si avvii un serio dibattito e la più ampia condivisione con tutte le forze politiche e con tutti gli attori coinvolti, dagli enti locali alle parti sociali, così come sta avvenendo al governo, dove proprio oggi sono in corso, in Commissione Bilancio, le audizioni sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery fund", conclude Roberta Lombardi. (Com)