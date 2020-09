© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 58enne Orazio De Paola è stato freddato a colpi di pistola questa mattina a San Martino Valle Caudina, nell'Avellinese. L'agguato è stato compiuto da soggetti ancora ignoti mentre la vittima si trovava in via Castagneto. L'uomo era stato condannato già per associazione mafiosa ed era ritenuto esponente apicale del clan Pagnozzi. Sul caso indagano i carabinieri.(Ren)