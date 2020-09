Ue: Pistelli (Eni) su Recovery fund, la sfida è diventare protagonisti di innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Recovery fund è un’opportunità importante per pianificare investimenti volti a modernizzare il paese e accompagnarlo verso obiettivi di transizione energetica e digitale che erano già noti, a di cui la pandemia ha solo accelerato l’urgenza. Così Lapo Pistelli, direttore Public affairs di Eni, durante la sua audizione odierna sul Recovery fund in commissione Bilancio alla Camera. “Per presentare un piano serve uno sforzo collettivo e coerente a cui devono prendere parte anche le aziende a partecipazione statale: dobbiamo trasformare tecnologie e infrastrutture, sfruttando le possibilità di filiera che siamo in grado di aprire”, ha detto, sottolineando che “la vera sfida ora è diventare protagonisti di innovazione e sviluppo tecnologico”. (Rin)