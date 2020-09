Infrastrutture: Lener (Assaeroporti), lontani dalla ripresa, necessario un ripensamento del sistema aeroportuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Va bene dare risorse alle compagnie aeree ma a distanza di 6 mesi siamo ancora molto lontani da una ripresa che è stata lentissima. Il governo non si dimentichi di tutta la filiera. L'aver investito nel vettore nazionale non è negativo ma ora siamo vicini ad un momento di rottura, perché non vediamo luce alla fine del tunnel". Queste le parole di Valentina Lener, direttore generale Assaeroporti, intervenuta all’incontro PwC Italia "Italia 2021 - Competenze per riavviare il futuro". "Tutte le nostre stime sono riviste al ribasso, sono sempre più negative. Abbiamo bisogno di un profondo ripensamento del sistema aeroportuale", ha aggiunto. "Abbiamo bisogno di risorse per gli aeroporti perché i piccoli sono a rischio chiusura, ma anche i grandi dovranno concorrere con gli hub europei che, se saranno sovvenzionati dai propri governi, partiranno avvantaggiati rispetto ai nostri", ha concluso Lener.(Rin)