Ambiente: Onorati, sabato a castello Santa Severa per conclusione di "Vivi i parchi del Lazio"

- Sarà il castello di Santa Severa a ospitare sabato 12 settembre la giornata conclusiva di "Vivi i parchi del Lazio. Suoni ‘di- vini’ tra le radici della nostra regione”, il viaggio “enologico-musicale” nei Parchi regionali del Lazio, organizzato dall’assessorato Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio con la direzione regionale capitale naturale, parchi e aree protette, in collaborazione con Ais Lazio – Associazione italiana sommelier. "È stata una estate diversa sicuramente, ma bellissima e ricca di appuntamenti grazie all’impegno della nostra direzione capitale naturale, parchi e aree protette, dei èresidenti, direttori, personale e guardiaparchi di tutti i nostri meravigliosi parchi regionali. Un grazie davvero non solo per l’organizzazione in piena sicurezza di una serie di eventi, diversificati e adatti a tutte e a tutti, ma anche per aver, in corso d’opera, adeguato il programma di appuntamenti alle nuove disposizioni del ministro Speranza e del Governo. Abbiamo voluto vivere insieme un nuovo modo di vivere la socialità in piena sicurezza, che non vuol dire stare da soli ma avere cura e tutela di sé e dell’altro. Chiudiamo al Castello di Santa Severa, luogo per noi simbolico e fiore all’occhiello dell’amministrazione Zingaretti, rendendo omaggio a tutte le nostre splendide aree protette”, spiega l'assessore della Regione Lazio, Enrica Onorati.(Com)