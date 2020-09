Coronavirus: in Sardegna un'altra vittima, decessi salgono a 137

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salgono a 137 i decessi legati al coronavirus in Sardegna: nella notte è morto un uomo di 55 anni, originario di Tempio Pausania, ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale di Sassari. Il paziente, era affetto da una grave patologia. Sempre a Sassari, la scorsa settimana è deceduto un uomo di 78 anni. Secondo l'ultimo bollettino diramato dall'Unità di Crisi regionale, in Sardegna sono complessivamente dieci le persone ricoverate in terapia intensiva. Nell'Isola è stato aperto anche un terzo reparto dedicato ai pazienti di Covid a Nuoro dopo quelli di Sassari e Cagliari. Nell'ospedale cagliaritano Santissima Trinità è stata aperta anche una seconda area per la terapia intesivi con otto posti letto: il reparto attualmente operativo ospita cinque persone ed è in procinto di accoglierne altre due. (Rsc)