Secondo Gentiloni è il momento giusto per prevedere un salario minimo nell'Ue

- E' il momento giusto per avere un salario minimo nell'Unione europea. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, alla conferenza Brussels Economic Forum che si svolge on line. "La dimensione sociale è stata fondamentale nella nostra prima reazione" alla crisi, ha detto ricordando il programma Sure a sostegno delle forme di cassa integrazione nei vari paesi. "Certo, abbiamo avuto conseguenze nel mercato del lavoro e l'occupazione delle persone è calata, ma non è nulla in confronto a quanto sta avvenendo negli Usa nelle ultime settimane", ha sottolineato. "Stiamo lavorando sul salario minimo. Sappiamo che non è facile perché c'è un po' di scetticismo sia nei paesi dove il welfare non è avanzato sia quelli in cui è molto avanzato. Ma credo sia il momento giusto per cercare di avere un salario minimo nell'Ue", ha detto.La clausola che allenta le regole del Patto di stabilità e di crescita e il quadro temporaneo sugli aiuti di Stato non sono eterne, si tornerà alla normalità. "Torneremo alle regole comuni - ha detto il commissario Ue - Sia il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato che la clausola" che sospende le regole del Patto di stabilità e di crescita "non sono eterne"."Abbiamo due importanti decisioni da prendere. Una è la tempistica, perché è assolutamente cruciale evitare di tornare a regole rigide troppo presto. Dobbiamo dare alla nostra economia il tempo necessario, e quindi ciò significa che abbiamo bisogno di avere nel 2021 un orientamento di politica di bilancio positivo", ha aggiunto. "La seconda è quale tipo di regole. Noi eravamo fortunati perché stavamo già rivedendo i nostri regolamenti Six Pack e Two Pack e penso che questa revisione, questa discussione, sarà molto interessante per aggiornare le regole in base alla situazione post Covid", ha sottolineato.(Beb)