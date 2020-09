Ue: Gentiloni, stiamo lavorando sul capitolo delle risorse proprie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea sta lavorando sul capitolo delle risorse proprie per ripagare il debito generato dal Recovery Fund. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, al Brussels Economic Forum. "Come ripagheremo il debito? Chiederemo ancora agli Stati membri di ripagarlo attraverso il loro reddito nazionale lordo? O potremo ripagarlo attraverso le nuove risorse proprie e la tassazione digitale e la tassazione verde? Penso che il primo scenario sia un fallimento per l'Ue e il secondo un successo. Quindi stiamo lavorando molto duramente sulle risorse proprie", ha detto. (Beb)