- "La scalinata che da via Cavour porta a S. Pietro in Vincoli somiglia ad una latrina. I romani da tempo denunciano l'abbandono e il degrado di questo scorcio di Roma maleodorante e circondato da rifiuti. Raggi pensa alla ricandidatura e il degrado assedia la città". Così in un tweet il capogruppo del Pd capogruppo capitolino Giulio Pelonzi. (Rer)