Battisti: Savino (FI), sciopero fame ex terrorista è buffonata

- La protesta dell'ex esponente dei proletari armati per il comunismo Cesare Battisti è "una buffonata". Lo afferma Elvira Savino, deputata di Forza Italia. "Lo sciopero della fame, come ha mostrato a tutti Marco Pannella in tanti anni di lotta politica, è una cosa seria, è un atto pacifico, non violento, che non ha e non può avere nulla a che fare con uno spietato terrorista condannato in via definitiva e mai pentito per gli efferati crimini commessi - sottolinea -. Battisti per 37 anni è sfuggito alla giustizia italiana facendo il latitante-villeggiante in Francia e in Brasile e ora fa lo sciopero della fame? E' ridicolo e offensivo".(com)