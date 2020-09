Campania: Nappi (Lega), De Luca bugiardo seriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca è un bugiardo seriale ma non può smentirmi perché racconta solo sciocchezze ai campani". Non usa mezzi termini l'ex assessore e attuale candidato alle regionali in Campania con Lega di Salvini Severino Nappi per rispondere alle accuse del governatore Vincenzo De Luca durante la trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. "Sono io il responsabile di aver consegnato l'interrogazione consiliare nel 2017 – ha affermato Nappi - Sono professore del diritto del lavoro e all'epoca ho scoperto che c'era un signore inquadrato come responsabile della segreteria del presidente nei rapporti Stato-Regioni. Poi scopro che fa l'autista e mi incuriosisco e verifico che non abbiamo solo un capo segreteria, ma De Luca ne ha ben 5. Di questi uno è responsabile per i rapporti con il presidente del consiglio regionale, un altro per quelli con i consiglieri e un altro ancora per i rapporti con le istituzioni locali e nazionali. Però tutti questi signori sono autisti del presidente della Regione, non solo. Sono inquadrati come dirigenti e sono tutti vigili urbani provenienti da Salerno e nessuno di loro ha fatto il dirigente nella sua vita. A questo punto chiedo di avere risposte che il presidente non fornisce". Nappi ha sottolineato che questa "è una vicenda di malcostume politico e di danno erariale perché prendere degli autisti pagandoli come dirigenti, ben 4, e avere già autisti che sono dipendenti della regione pagati a questo punto per non lavorare. Secondo me questa situazione per un presidente che promise di fare a meno dell'auto blu è uno schifo, oggi va in giro con una meravigliosa Audi nuova insieme ad altre auto noleggiate dalla Regione". (segue) (Ren)