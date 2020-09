Roma: Zevi, nasce il tavolo del programma per il futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un tavolo del programma con il contributo di 25 persone, che progressivamente arriveranno a 100, per costruire una proposta di futuro per Roma. Temi principali: economia, lavoro, spazio pubblico, pulizia e mobilità sostenibile, innovazione della pubblica amministrazione e vera partecipazione dei cittadini". L'iniziativa è del presidente dell'Osservatorio "Roma. Puoi dirlo forte", Tobia Zevi. "Esperti, tecnici, docenti universitari, professionisti, associazioni, reti civiche, soggetti sociali impegnati sul territorio - spiega Zevi - forniranno, insieme, un contributo che s'integrerà con le segnalazioni, le idee e gli spunti provenienti dalle decine di cittadini che sto incontrando in tutta la città nel mio viaggio tra i quartieri. Per fare rete e costruire, in modo realmente condiviso con tutta la comunità, un progetto di città, che delinei una nuova visione della Capitale e che possa rappresentare un vero 'volano di idee' per Roma". (Com)