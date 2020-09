Scuola: Figliomeni (Fd'I), gestione caotica della riapertura a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rientro a settembre a scuola nella fase post covid, tra distanza, mascherine, didattica e mensa, destano grande preoccupazione tra i genitori, visto che le linee guida del governo M5s - Pd, sembrano girare a vuoto". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea capitolina. "In alcune scuole, peraltro, non sono arrivati i banchi mentre invece hanno già ricevuto il materiale referendario che sta aggravando il caos già esistente. Ed altrettanto caotica è la gestione sul 'tema referente covid' che, qualora fosse stato individuato, non risulta abbia potuto svolgere un minimo di corso e ciò anche a sua tutela. In questi mesi abbiamo presentato numerosi atti per chiedere all’Amministrazione grillina delle linee guida precise da mettere in pratica per svolgere al meglio la ripresa scolastica, ma i dubbi che ci sono stati sollevati da numerosi genitori sono ricorrenti. A cominciare dalle pulizie ed igienizzazioni da eseguire in questi giorni nelle aule, dalla sfalciatura dell’erba e dalla potatura degli alberi presenti nei giardini all’interno di molte scuole, dal servizio mensa che va assolutamente preservato con tutte le opportune attenzioni, dai servizi pre e post scuola, laddove esistenti, da portare avanti nel pieno rispetto delle regole previste per la riduzione del contagio. Noi siamo per far tornare a scuola i nostri figli, ma sottolineiamo in piena sicurezza per tutti, compresi gli operatori scolastici, ma purtroppo al momento arrivano dall’Amministrazione pentastellata soltanto notizie aleatorie che denotano il consueto pressapochismo grillino, che anche in questo caso potrebbe causare danni".(Com)