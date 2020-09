Cina: Mongolia Interna, 23 arresti per proteste contro riforma su insegnamento della lingua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia della Mongolia Interna ha arrestato almeno 23 persone a seguito delle proteste della scorsa settimana contro la nuova politica del governo che si propone di sostituire l'insegnamento in lingua mongola con il mandarino. Secondo quanto riferisce la stampa, i 23 arresti sono stati effettuati in otto contee e le ragioni spaziano dalla "raccolta firme per una petizione" ai disordini alla condivisione di materiali sulla piattaforma social WeChat. Le autorità nella contea di Zhenglan hanno annunciato la scorsa settimana di aver sospeso senza retribuzione due membri del Partito comunista al governo per non aver attuato la politica. La polizia della città di Chifeng ha dichiarato ieri, 7 settembre, di aver consegnato i membri del Partito, tra cui due insegnanti di scuola elementare, a un comitato disciplinare locale per le indagini. "Le informazioni sulla situazione sono diventate più difficili da ottenere", ha affermato Enghebatu Togochog, direttore del Southern Mongolian Human Rights Information Center, un gruppo di attivisti per i diritti della Mongolia con sede negli Stati Uniti. "Prima che accadessero queste cose, eravamo in grado di ottenere informazioni relativamente accurate attraverso i gruppi WeChat. Ora vi è quasi un blackout della comunicazione", ha spiegato. (segue) (Cip)