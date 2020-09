Ue: von der Leyen, esperienza di McGuinness fondamentale per portare avanti priorità Commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esperienza politica europea dell'eurodeputata, Mairead McGuinness, proposta stamattina per il ruolo di commissario europeo ai Servizi finanziari, è fondamentale per portare avanti l'agenda politica del settore finanziario dell'Ue e per garantire che essa sostenga e rafforzi le priorità chiave della Commissione, in particolare la doppia transizione verde e digitale. Questo l'annuncio ufficiale della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sulla composizione della squadra del suo esecutivo europeo. Come confermato da von der Leyen, ora la palla passa la Parlamento europeo che dovrà organizzare l'audizione di McGuinness. "Ieri ho intervistato i candidati proposti dal governo irlandese per il posto di commissario, Mairead McGuinness e Andrew McDowell. Entrambi i candidati hanno dimostrato un grande impegno nei confronti dell'Unione europea e del lavoro di commissario, candidati eccellenti. Entrambi hanno anche chiaramente una significativa esperienza in materia di Ue, naturalmente da diverse prospettive", ha detto. (segue) (Beb)