Ue: von der Leyen, Dombrovskis commissario Commercio, McGuinnes a Servizi finanziari

- Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis sarà il nuovo commissario per il Commercio dell'Unione europea e l'eurodeputata Mairead McGuinness sarà il nuovo commissario irlandese con responsabilità per i Servizi finanziari. Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Di McGuinnes, individuata per sostituire l'ex commissario Ue al Commercio irlandese Philip Hogan, von der Leyen ha detto: "Ha ottime qualifiche e la mia piena fiducia". (Beb)