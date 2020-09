Regionali: Mulè (FI), centrodestra unito mentre governo diviso in tre o più partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il distacco dalla realtà è la cifra di questo esecutivo guidato da Conte: non sono maggioranza nel paese e non sono comunità politica. Così Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, a “Start” su Sky Tg24. “Le coalizioni che si presentano alle prossime elezioni sono invece la fotografia dell'Italia: il centrodestra è unito ovunque, il governo è diviso in tre o più partiti con un presidente del Consiglio non eletto dagli italiani”, ha detto. “Ci misureremo sul territorio e vedremo fattivamente il riscontro nel paese reale delle scelte fatte finora: proprio quel paese che Conte cerca di ignorare da quando ha trovato per caso la poltrona di Palazzo Chigi”, ha aggiunto. (Com)