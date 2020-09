Agroalimentare: Bellanova, sostenere eccellenze dei nostri territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel tardo pomeriggio di ieri, il ministro alle Politiche agricole, Teresa Bellanova, accompagnata dal consigliere delegato per l’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, ha visitato a Capua (Caserta) lo stabilimento industriale “Casaro del Re” del gruppo Fattorie Garofalo, per la produzione di Mozzarella di bufala campana Dop. “Storia di passaggi generazionali di eccellenza, quella delle Fattorie Garofalo, numeri impressionanti per un'azienda che da anni punta su rigorosi controlli della qualità e sulla sostenibilità delle produzioni – ha commentato il ministro Bellanova, che nel post sul suo profilo Facebook ha scritto: ”Dobbiamo sostenere queste eccellenze dei nostri territori e aiutarle a far conoscere le loro buone pratiche, per avvicinare ulteriormente le nuove generazioni a un settore fondamentale per il futuro del Paese e garantire così sviluppo sostenibile e innovazione, in special modo in quelle aree che vivono maggiori difficoltà e che invece potrebbero garantire importanti spazi per una crescita ulteriore del Paese puntando su agroalimentare, enogastronomia, agricoltura”. A fare gli onori di casa il presidente Raffaele Garofalo, che nel ringraziare il ministro per l’attenzione riservata ha sintetizzato in poche battute i numeri realizzati dal gruppo, impegnato nell’allevamento bufalino e nella produzione di Mozzarella di bufala campana Dop e cresciuto molto negli ultimi anni: 100 milioni di fatturato nel 2019, ben 400 dipendenti. Da dove con sette allevamenti per 12mila capi e tre aziende industriali, si lavorano carne di bufalo e38 milioni di litri di latte bufalino all’anno al punto da rappresentare una quota di mercato della Mozzarella Dop del 20 per cento che viene venduta sotto 300 referenze, in brandproprio e co-marketing, ed esportata in oltre 40 paesi. (Ren)