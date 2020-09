Ungheria: "Radio Free Europe" torna a operare nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da questa mattina "Radio Free Europe" è tornata a operare in Ungheria. Lo riferisce il portale "hvg.hu", precisando che l'organo ha assunto però la forma di un sito di informazione e non di un'emittente radiofonica. "Sebbene media indipendenti in Ungheria esistano, ci sono molte storie che restano non raccontate per tendenziosità politica, mancanza di risorse finanziarie o per paura delle conseguenza", ha spiegato il direttore di Radio Free Europe in Ungheria, Gyula Csak, a capo di una redazione composta da 9 persone. Csak ha promesso che i temi saranno affrontati in modo equilibrato, indipendente e professionale, liberi da ideologie e concentrati sui fatti. Radio Free Europe è un'organizzazione finanziata dal governo degli Stati Uniti per garantire un'informazione libera in realtà nazionali in cui la libera circolazione delle informazioni è impedita dalle autorità o non pienamente sviluppata. Dalla fine della Guerra fredda ha ridimensionato le sue operazioni negli ex Stati satellite dell'ex Unione sovietica. Tuttavia in anni recenti ha annunciato il suo ritorno in alcuni di essi. Dal 2019 opera nuovamente in Romania e Bulgaria. (Vap)