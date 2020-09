Regno Unito: portaerei HMS Queen Elizabeth posticipa partenza causa Covid-19 a bordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa britannico ha confermato che la portaerei HMS Queen Elizabeth ha posticipato la sua partenza dalla base navale di Portsmouth, dopo che membri dell'equipaggio sono risultati positivi al test per il Covid-19. All'incirca 100 membri dell'equipaggio sono in questo momento in auto-isolamento a bordo, essendo stati in contatto con alcuni dei casi risultati positivi al test. Nuovi tamponi sono stati previsti per tutto l'equipaggio, e se i risultati saranno negativi la portaerei procederà con la partenza nella giornata di domani, rimanendo in mare per due settimane per addestramento. (Rel)