Grecia: nuovi casi di coronavirus nel campo profughi di Moria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due nuovi casi di coronavirus sono stati registrati nel campo profughi di Moria, nell'isola greca di Lesbo. Lo ha comunicato oggi il ministro delle Migrazioni, Notis Mitarakis, come riportato dal quotidiano Ekathimerini. Il numero complessivo di immigrati positivi nel centro al virus sale così a 17, sulla base di 1600 test processati su un totale di 2000 effettuati tra giovedì e sabato scorso dall'Organizzazione nazionale della salute pubblica (Eody), ancora al lavoro per individuare nuovi casi. I richiedenti asilo che hanno contratto il coronavirus sono isolati in una parte specifica del centro. Il sovraffollamento del campo rende tuttavia difficile avere condizioni igieniche accettabili e mantenere le distanze di sicurezza. Per questo, le organizzazioni mediche e umanitarie chiedono al più presto l'evacuazione del campo.(Gra)