Salute: Sileri (M5s), operatori sanitari non sono secondari rispetto ai medici

- "A volte si crede, a torto, che gli operatori sanitari giochino un ruolo secondario rispetto ai medici, da comprimari, invece sono spesso protagonisti. Senza di loro, senza gli infermieri, le ostetriche, i fisioterapisti, i tecnici di laboratorio e i professionisti sanitari in genere, la macchina non potrebbe funzionare". Lo scrive in un post su Facebook Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute. "A loro, oggi, va il mio pensiero, augurando alle migliaia di ragazze e ragazzi che compiono oggi il loro primo passo su questo percorso, di ritrovarsi in un sistema, il nostro Servizio sanitario Nazionale, in cui sono ogni giorno valorizzati, protagonisti del proprio lavoro e riconosciuti. Per questo, tra le professioni sanitarie, mi sono speso e continuerò a spendermi affinché vi sia un riconoscimento economico permanente per gli infermieri. Perché non basta solo augurarvi buon lavoro e buon impegno, ma mettervi nelle condizioni di farlo al meglio", conclude. (Rin)