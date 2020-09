Egitto: fonti stampa, Abdullah Morsi potrebbe essere stato ucciso da una sostanza letale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abdullah Morsi, figlio dell’ex presidente dell’Egitto Mohamed Morsi, potrebbe essere stato ucciso un anno fa “da una sostanza letale”. L’ipotesi è stata avanzata dal team legale britannico della famiglia Morsi e si baserebbe su “informazioni credibili”. Il 4 settembre 2019, Abdullah Morsi è morto all'età di 68 anni in un ospedale di Giza, a sud della capitale egiziana, presumibilmente dopo aver subito un infarto. Nel primo anniversario della sua morte, il team legale di Morsi ha annunciato di aver ottenuto informazioni che gettano nuova luce (o nuove ombre) sulla causa del decesso. "Le informazioni sembrano confermare che Abdullah è stato trasportato in ospedale con la sua auto per una distanza di oltre 20 chilometri dopo aver già esalato l’ultimo respiro a causa dell'iniezione di una sostanza letale: non è stato trasferito negli ospedali vicini, intenzionalmente, fino a dopo la sua morte”, si legge in una dichiarazione dello studio legale londinese, citata dal sito web “Middle East Eye” con sede a Londra, bloccato in Egitto, negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita per il presunto sostegno ai Fratelli musulmani. "È abbastanza chiaro che alcuni apparati dello Stato erano consapevoli di questo fatto che solo ora sta venendo alla luce", ha aggiunto. (segue) (Res)