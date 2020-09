Egitto: fonti stampa, Abdullah Morsi potrebbe essere stato ucciso da una sostanza letale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toby Cadman, alla guida del team legale della famiglia Morsi, ha detto che le circostanze della morte rimangono "misteriose". "Ci sono una serie di domande che rimangono senza risposta, ma le informazioni che abbiamo ci portano a credere che sia stato ucciso", ha detto l’avvocato. La versione della autorità egiziane riferisce che Abdullah Morsi è morto per un attacco di cuore in ospedale, ma il team legale di Cadman sostiene che sia stato ucciso fuori casa il 4 settembre 2019. Gli avvocati sottolineano che la pubblica accusa egiziana ha già intentato delle accuse di omicidio premeditato contro una donna di 36 anni chiamata Randa Ali Shaker Ali Asran, una cittadina egiziana residente a Bab el-Shaaria al Cairo. Prima della sua morte, Abdullah temeva per la sua vita dopo aver accusato pubblicamente alcuni funzionari governativi di aver ucciso suo padre, l’ex presidente della Repubblica che era morto in un'aula di tribunale nel giugno 2019. Giorni dopo la morte di suo padre, Abdullah aveva definito diversi alti funzionari, tra cui l'attuale ministro dell'Interno Mahmoud Tawfiq, il suo predecessore Majdi Abdel Ghaffar e Mohamed Shereen Fahmy, il giudice che ha supervisionato il processo dell'ex presidente, come "complici dell’assassinio del martire, presidente Morsi". (segue) (Res)