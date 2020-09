Milano: sgomberato “Laboratorio Occupato Kasciavit” all’Ortica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato ha sgomberato martedì mattina lo spazio in un edificio di via Domenico Trentacoste 7, zona Ortica, “il Laboratorio Occupato Kasciavit”. Lo comunica su Facebook lo stesso collettivo Kasciavìt. Lo stabile ex Mondadori, vuoto da tre anni, era stato occupato lo scorso due settembre per dar vita “a un’aula studio, stilato e distribuito un questionario al quartiere per raccogliere proposte e idee, organizzato le nuove consegne della Brigata Scighera in tutta zona tre, portando i pacchi alimentari nello spazio e facendo partire le prime distribuzioni”. L’operazione di sgombero effettuata dagli agenti della Questura si è svolta senza particolari tensioni. “Non sarà - conclude il collettivo - uno sgombero a bLOCKarci ma, a differenza di quello che pensa qualcuno, ci vedremo nelle strade, nelle piazze, nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Un altro mondo è possibile, ai nostri posti ci troverete”. (com)