Roma: sgominata banda di spacciatori al Trullo, 7 persone arrestate

- Alle prime ore di questa mattina gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esposizione, diretto da Pasquale Fiocco, hanno eseguito 7 misure cautelari emesse dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti di altrettante persone per il reato di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Teatro dell'attività investigativa –iniziata dalla fine del 2018- è la borgata del Trullo ed in particolare la piazza di spaccio di via Monte delle Capre. Le indagini, portate avanti con metodi tradizionali (appostamenti e pedinamenti) e scientifici (intercettazioni telefoniche ed ambientali) , nel corso del tempo avevano già portato all'arresto in flagranza di alcuni sodali che operavano anche nei pressi di edifici scolastici. Le 7 misure di oggi, 6 con custodia cautelare in carcere ed una agli arresti domiciliari, hanno riguardato 6 uomini -già gravati da specifici precedenti di polizia- e da una donna –incensurata- che era poi la compagna del capo dell'organizzazione. Tutti gli spacciatori sono italiani; uno di loro è stato trovato nella città di Pistoia. (Rer)