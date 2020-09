Moldova: ex premier Sandu su elezioni presidenziali, lo scontro è con il presidente Dodon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Partito d'azione e solidarietà della Moldova (Psd), l'ex premier Maia Sandu, afferma che nella prossima campagna elettorale non intende lottare con i partiti di centrodestra ma con l'attuale capo dello Stato, Igor Dodon. "In questa campagna elettorale, noi stiamo combattendo con Igor Dodon, non stiamo combattendo con i nostri partner di centrodestra. Penso che tutti capiscano qual è il pericolo per questo paese e perché dobbiamo unire le forze, perché dobbiamo avere una campagna equa e priva di attacchi reciproci tra i candidati che combattono contro Dodon", ha detto Sandu all'emittente televisiva privata "Pro Tv". (segue) (Moc)