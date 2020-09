Moldova: ex premier Sandu su elezioni presidenziali, lo scontro è con il presidente Dodon (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo alle incomprensioni nello spazio pubblico tra i sostenitori di Pas e i sostenitori della Piattaforma Dignità e Verità guidata da Andrei Nastase, l'ex premier Sandu ha detto che il partito da lei guidato ha mostrato una comunicazione corretta e la stessa cosa viene richiesta ai suoi sostenitori. "È un'opportunità per chiedere ai sostenitori del Pas di non fare commenti taglienti. Noi come Pas, abbiamo un atteggiamento molto corretto, questo è quello che chiediamo anche ai nostri sostenitori. Questa lite è positiva solo per Dodon e sono assolutamente sicura che sia il Partito che i suoi sostenitori vogliono che il Paese si sbarazzi di Dodon". La leader del Partito d'Azione e Solidarietà, Maia Sandu, è la candidata dello schieramento di centro destra alle elezioni presidenziali del primo novembre nella Moldova. (Moc)