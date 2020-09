Peschiera: Comazzi, abbattimento decisione scellerata, Comune torni sui suoi passi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti ai membri del comitato 'La voce degli alberi' per aver manifestato contro l'abbattimento dei 240 pioppi di viale Galvani, scongiurando l'arrivo delle ruspe: una decisione scellerata, che il Comune di Peschiera sta portando avanti senza concedere ai cittadini un confronto pubblico e ignorando il parere di agronomi di fama internazionale". Lo afferma in una nota Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, commentando la manifestazione tenutasi ieri mattina a Peschiera Borromeo per scongiurare l'abbattimento dei 240 pioppi di viale Galvani. "Oltre all'immenso valore estetico e paesaggistico - prosegue l'azzurro -, i pioppi rappresentano un vero e proprio polmone verde a due passi dal centro storico. Disporne l'abbattimento senza aprire un dibattito con i cittadini è un atto di grande arroganza da parte del Comune. Forza Italia - conclude - si associa alla giusta battaglia che il comitato e tanti cittadini stanno portando avanti da tempo. Ci auguriamo che l'amministrazione torni sui suoi passi". (com)