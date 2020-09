Spagna: governatore comunità Madrid, dati escludono nuovo confinamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati epidemiologici all'interno della comunità di Madrid lasciano sperare che per il momento si possa escludere un nuovo confinamento. Lo ha affermato la presidente della regione, Isabel Diaz-Ayuso, in un'intervista televisiva a "Telecinco", aggiungendo, tuttavia, che sono stati pianificati "tutti gli scenari". Ayuso ha spiegato che la chiusura delle scuole a marzo era stata decretata per "aumentare la capacità ospedaliera", in particolare i reparti di terapia intensiva. In caso contrario, ha evidenziato, si sarebbe andati incontro ad un "un crollo assoluto delle risorse pubbliche" con danni maggiori di quelli che si sono prodotti. (Spm)