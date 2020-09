Scuola: Baldini (FI), reintrodurre medico scolastico in ogni istituto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è accettabile che il governo scarichi ogni responsabilità circa la ripartenza della scuola sul personale scolastico, specialmente da un punto di vista sanitario. Presidi, insegnanti e personale Ata non sono né medici né infermieri e non si può chiedere loro di effettuare diagnosi sugli studenti". Lo ha detto, in una nota, la deputata di Forza Italia, Maria Teresa Baldini. "E' il momento di accelerare sulla reintroduzione del medico scolastico in ogni istituto, perché a testare la salute dei ragazzi deve essere chi è deputato a farlo, sia in un'ottica di prevenzione che per quanto riguarda eventuali decisioni di ordine sanitario da assumere in presenza di determinati sintomi", ha aggiunto. "Costringere a farlo chi non ha la giusta preparazione, semplicemente perché nella vita si occupa di altro, è pericoloso. La tutela della salute degli studenti è una priorità e va profuso il massimo impegno per garantirla, su questo non possono esserci scorciatoie", ha concluso Sileri. (Com)