- "Era già tutto deciso per il 'sì'. In genere si discute prima negli organismi e poi si vota. Qui è accaduto il contrario. Io il 20 settembre voterò 'no'". Lo afferma Matteo Orfini, deputato del Partito democratico, in un'intervista per "Repubblica". "Credo che i militanti del Pd voteranno in maggioranza per il 'no'. È una battaglia a difesa della dignità della politica e delle istituzioni", ha aggiunto.(Rin)